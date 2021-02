Alcalde de Texas renuncia a su cargo tras llamar perezosos y limosneros a sus ciudadanos

Tim Boyd, alcalde de Colorado City, Texas, renunció a su cargo después de llamar perezosos a sus ciudadanos debido a las quejas por la falta de electricidad en medio de las nevadas que han azotado el estado.

David Hoover, administrador de Colorado City, aseguró a NBC News que Tim Boyd dimitió tras sus desafortunadas declaraciones.

A través de una publicación en su Facebook, Boyd despotricó contra sus ciudadanos y aseguró que estaba harto de que las personas se quejaran de sus desgracias y no hicieran nada para solucionar sus problemas.

“Nadie le debe nada a ustedes ni a su familia, ¡ni es responsabilidad de los gobiernos locales apoyarles en momentos difíciles como este! ¡Húndete o nada, es tu elección!”, decía la publicación que también se publicó en el grupo de Problemas del condado de Mitchell.

Boy dijo que los proveedores de servicios no le debían nada a sus ciudadanos, que buscaban limosnas.

“¡La ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio, no les deben NADA! ¡Estoy harto y cansado de que la gente busque una maldita limosna!”.

Por si fuera poco, el exmandatario aseguró que la gente que se quejaba del frío y no hacía nada era porque estaba malcriada.

“Si no tiene electricidad, dé un paso al frente y elabore un plan de acción para mantener a su familia abrigada y segura. Si no tiene agua, debe lidiar y pensar fuera de la caja para sobrevivir y suministrar agua a su familia”, agregó Boyd. “Si estás sentado en el frío de tu casa porque no tienes energía y estás sentado esperando que alguien venga a rescatarte es porque tu pereza es el resultado directo de tu crianza”, aseveró.

Colorado City se ubica a unas 80 millas a las afueras de Midland y su población es de aproximadamente 3 mil 900 habitantes.

Por su parte, la administradora de la página de Problemas del condado de Mitchell, Jody Beavers, aseguró que Boyd tenía las mejores intenciones; sin embargo, el mensaje no fue el correcto.

“Es un buen tipo, creo que se frustró con la situación”, dijo Beavers, una operadora de campo petrolero de 43 años y habitantes de Colorado City.