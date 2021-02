Tim Burton presenta Wednesday, live action de La familia Addams para Netflix

Netflix anunció que a su plataforma llegará Wednesday, una serie live action protagonizada por el personaje Merlina Addams, integrante de La Familia Addams, proyecto que será dirigido por Tim Burton.

Fue a través de la cuenta de Twitter de Netflix que hicieron el anuncio con un poster en el que se puede ver a Merlina con un cuchillo y tocando música.

De acuerdo con el cartel compartido por Netflix, el proyecto estará dirigido por Tim Burton, conocido por proyectos como Edward Scissorhands, Sweeney Todd y Alicia a Través del Espejo, entre otros.

Aquí te dejamos la publicación de Netflix en Twitter con la que dio a conocer el nuevo proyecto en su plataforma.

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021