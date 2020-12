Joe Biden y Kamala Harris son las personas del año

La revista Time reveló el 10 de diciembre a su persona del año 2020, pero en esta oportunidad son dos: la dupla demócrata conformada por Joe Biden y Kamala Harris.

El presidente y vicepresidenta electos ganaron una elección que, para muchos, marcó un punto de quiebre en la historia estadounidense.

En medio de un año inesperado, los estadounidenses se fueron a la urnas para conseguir en sus líderes una respuesta ante la crisis sanitaria generada en el país.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020