Timothée Chalamet se burló de Harry Styles con este divertido video

Este sábado Timothée Chalamet hizo su debut como conductor de SNL y ha recibido buenas críticas, entre ellas porque el actor de Call me by your Name se “burló” de Harry Styles en una parodia para el show.

Durante uno de los segmentos, podemos ver a la cantante, actriz y presentadora de televisión Dianne Warwick (interpretada por Ego Nwodim) entrevistar a distintas personalidades, entre ellas el cantante Harry Styles (Timothée Chalamet).

En la entrevista, Warwick le pregunta a Styles quién es, de dónde lo conoce y qué es Watermelon Sugar (una de las más recientes canciones del cantante británico), a lo que Timothée Chalamet, en la voz de Harry Styles, respondió que se trata de sexo oral.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Los usuarios en redes sociales mostraron su alegría por ver al actor en el papel del cantante de Adore You y Sign of the Times.

Durante su intervención, Chalamet también hizo referencia al estilo de Harry Styles y dijo que podría considerarse que es un hombre sensual de la moda.

Además, en el sketch, se hizo alusión a las discusiones que las presentadoras de televisión Dionne Warwick y Wendy Williams han tenido.

Aquí te dejamos el momento preciso en que Timothée Chalamet se burló Harry Styles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saturday Night Live (@nbcsnl)

Todo sobre la presentación de Timothée Chalamet en SNL

Pero el actor de 24 años no se limitó a demostrar su talento solo interpretando a Harry Styles, sino que también hizo el papel de un rapero, lanzó su propio tema country navideño e incluso interpretó a un “coronavirus” en el sketch “A Rona Family Christmas“.

Al inicio del programa, Timothée abrió el episodio con un monólogo sobre sus raíces en Nueva York y reveló que su mamá apareció una vez como extra en el sketch de SNL “Massive Head Wound Harry” con Dana Carvey.

En el programa, además se hizo parodia de Dolly Parton, Machine Gun Kelly y Billie Eilish, entre otros.

Aquí te dejamos Tiny Horse, el tema que lanzó de parodia Timothée como parte de su presentación en SNL.