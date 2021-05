Timothée Chalamet se une a la Met Gala 2021, será coanfitrión

Timothée Chalamet se unirá a la Met Gala 2021, como coanfitrión, aseguró el portal Page Six.

De acuerdo con el sitio de entretenimiento, Chalamet no será la única estrella, pues la poeta Amanda Gorman y Tom Ford, diseñador de modas, también serán anfitriones del esperado evento.

Aunque tradicionalmente la Met Gala se celebra el primer lunes de mayo, el evento ha sido retrasado al 13 de septiembre, si es que las condiciones sanitarias lo permiten.

La celebración de este año, afirmó Page Six, coincidirá con el baile de Vogue y será celebrado en dos partes, la primera: In America: A Lexicon of Fashion, que se abrirá el 18 de septiembre y la segunda parte con In America: An Anthology of Fashion, que abrirá el 5 de mayo del 2022.

La Met Gala, de la cual este 2021 Timothée Chalamet será coanfitrión, es un evento benéfico que marca el inicio de la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

El actor francoestadounidense, conocido por su papel en la cinta Call Me By Your Name, ha sido reconocido como un ejemplo de la moda, por los distintos looks que usa en las alfombras rojas.

El evento es conocido como Los Oscar de la moda, por su importancia en la industria y es dirigido por la directora en Jefe de Vogue, Anna Wintour.

Esta es una de las fiestas más importantes de Manhattan, a la que asisten celebridades, empresarios, modelos, diseñadores y socialités.

Desde sus redes sociales, la Met Gala informó que debido a la pandemia, este año esperan una alfombra roja más pequeña de lo normal.