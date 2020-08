Después de cocinar unas chuletas o de haber freído unas papas, en nuestras sartenes suelen permanecer grandes charcos de grasa ¿qué hace con eso? Mucho cuidado, si la tira por el fregadero, puede causar serios daños al sistema de alcantarillado.

Desechar aceite o grasa a través del drenaje puede causar costosos desbordamientos en el alcantarillado, que inclusive provocan desbordes dentro de las viviendas.

La Ciudad de Durham creó el programa de grasas y aceites para usuarios residenciales y no residenciales, en un esfuerzo para reducir los desbordes sanitarios del alcantarillado. Las residencias han sido las mayores contribuyentes de desbordes de alcantarillado. El programa de pretratamiento industrial también es responsable de la iniciativa actual de reducción de grasas.

El problema con aceites y grasas en las tuberías

La grasa se queda pegada en el interior de las tuberías del alcantarillado. Esto disminuye la capacidad de la tubería y, por lo tanto, requiere que los sistemas de tuberías se limpien con más frecuencia o se reemplacen antes de lo previsto. El aceite y la grasa también obstaculiza el tratamiento efectivo en la planta de tratamiento (purificación) de aguas residuales.

Cualquier tipo de grasa, ya sea que provenga de negocios o residencias, puede causar serios problemas como desbordamientos de aguas residuales sin tratar, en hogares o en la calle.

Los desbordamientos de alcantarillas contaminan nuestros ríos y arroyos, aumentan nuestro riesgo de contraer enfermedades, y aumentan los costos en la operación y mantenimiento de las tuberías de alcantarillado, además del tratamiento de aguas residuales.

Los residentes pueden ayudar a reducir estos riesgos siguiendo estas reglas sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer.

¿Qué hacer?

Recoja el aceite y la grasa de cocina en recipientes y deséchelos adecuadamente (el aceite de cocina usado se puede desechar de manera adecuada en el Centro de Reciclaje y Eliminación de Desechos de la Ciudad sin costo). Mantengas las grasa y aceites lejos de fregaderos o lavanderías, es decir no lave platos con grasa directamente, primero remueva la grasa y luego lave el plato. Coloque los restos de comida en un recipiente para desechos sólidos. Elimine el aceite y la grasa de los utensilios de cocina, equipos y áreas de preparación de alimentos con un raspador, toallas, escobetilla.

¿Qué no hacer?

Verter aceite o grasa por el desagüe. Usar agua caliente para enjuagar las superficies con grasa. Usar el desagüe para eliminar los restos de comida. Lavar las freidoras, planchas, ollas, sartenes y platos con agua hasta eliminar el aceite y la grasa.

El problema con productos no tejidos (toallitas, pañales)

La gran mayoría de los productos no tejidos (incluso los etiquetados) no se descomponen fácilmente en el sistema de alcantarillado.

El alcantarillado sanitario está diseñado para tratar deshechos humanos y papel higiénico solamente.

Los productos no tejidos, como toallitas y pañales, solos o junto con aceites de cocina depositados incorrectamente en la alcantarilla pueden causar problemas. Una obstrucción en las tuberías puede tener un impacto mayor de lo que piensa, causando desbordamientos del alcantarillado sanitario en su comunidad o incluso dentro de su casa.

¿Qué hacer con las toallitas y pañales?

Aunque algún producto esté etiquetado con la instrucción que puede ser desechado por el inodoro, no quiere decir que sea biodegradable en el sistema de alcantarillado.

Por favor ponga de su parte y tire los materiales no tejidos al basurero, no en el inodoro.

Más información

Para más detalles sobre el programa de pretratamiento industrial, el

programa de reducción de grasa, o el programa de residuos sépticos de Durham, se puede comunicar con Tyrone Battle, gerente de control de desechos industriales llamando al 919-560-4386.

También puede enviar correspondencia a su oficina:

6605 Farrington Rd.

Chapel Hill, NC 27517

Visite aquí para más información