Tiroteo en Viena deja varios heridos y un muerto

Un tiroteo en Viena fue reportado por la policía austriaca, la cual informó que hay varios heridos por la agresión y al menos una persona muerta.

La información proporcionada por los cuerpos de seguridad de la capital austriaca, confirmaron que el tiroteo se dio en un restaurante, en los alrededores de la Plaza Stephansplatz, cerca de varios templos religiosos.

No se sabe qué fue lo que originó el ataque, aunque fuentes dentro de la misma policía habrían dicho que se maneja un posible ataque terrorista.

“Hay una gran operación abierta ahora mismo en el Primer Distrito de Viena (área Interior de la Ciudad). Oficiales están en el sitio y checando la situación. Se han producido disparos en el distrito, hay personas heridas. Manténgase alejados de todos los lugares públicos o transporte público”, publicó en su cuenta de Twitter la policía.

There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter.

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020