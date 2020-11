Todo lo que necesita saber sobre el nuevo evento navideño de Carowinds

Carowinds está organizando un nuevo evento navideño llamado Carowinds Taste of the Season: An Outdoor Holiday Experience. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este nuevo evento y cómo conseguir boletos.

Nuevo evento navideño de Carowinds

Carowinds Taste of the Season: Se llevará a cabo una experiencia navideña al aire libre en días seleccionados del 21 de noviembre al 20 de diciembre. Las reservas para los que tienen un pase de temporada estarán disponibles a partir del 9 de noviembre. Los boletos diarios están disponibles a partir del 11 de noviembre.

Este evento es una experiencia gastronómica al aire libre. Puede comprar un Tasting Card para elegir entre 30 muestras de alimentos festivos disponibles.

Habrá decoración navideña alrededor del parque de diversiones, espectáculos de temporada, lugares para hacer compras navideñas y atracciones familiares selectas que estarán abiertas.

Atracciones familiares

Las atracciones familiares en Camp Snoopy estarán abiertas, así como Copperhead, Strike, Afterburn y Ricochet.

Para mantener la capacidad limitada de seguridad, todos los boletos deben comprarse con anticipación, ya que cada boleto de un día está conectado a una reserva.

Siempre se requiere cubrirse la cara, excepto cuando se cena en una mesa o banco. Las cubiertas faciales deben cubrir completamente la nariz y la boca. Todos los huéspedes mayores de 2 años deben usar una cubierta facial.

Los huéspedes pueden llevar disfraces y pintura facial durante el Taste of the Season de Carowinds.

Todos los pases de temporada válidos para 2020 y 2021 son válidos para participar en este evento. Sin embargo, la disponibilidad es limitada y deberá hacer una reserva con anticipación.

Todos los planes de comidas y bebidas válidos para todas las temporadas de 2020 y 2021 son válidos para su uso en las ubicaciones participantes. Sin embargo, no se pueden utilizar para degustaciones gastronómicas.

Los pases Fast Lane no son válidos para su uso durante el Taste of the Season de Carowinds. Si compró un Fast Lane Pass para la temporada 2020, podrá usarlo durante toda la temporada 2021.

Los precios de la tarjeta de degustación en el parque son:

$30 + impuestos por 6 muestras

$45 + impuestos por 9 muestras

$6.99 + impuestos para muestras individuales

Las porciones de comida son de tamaño moderado, ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. Son como un bocadillo o postre para complementar una comida. Su tarjeta de degustación de alimentos solo es válida en la fecha de activación. Las degustaciones de comida comienzan a las 12:00 p.m.

