Todo sobre la colección de The North Face y Gucci que vas a querer usar

A través de una cinta de moda fue anunciada el lanzamiento de una esperada y poco común colaboración: la colección de Gucci y The North Face.

La marca exclusiva de ropa y la deportiva lanzaron una campaña en la que se antoja salir a acampar, pero con todo el estilo de la italiana y con una vibra de los 70.

Celebrando el espíritu de exploración, la colaboración incluye prendas de abrigo como abrigos de plumas en colores definidos y estampados, que se ven aquí revelando el motivo GG, así como camisetas con el logotipo de las marcas combinados”, señala en su publicación de Instagram, Gucci.

La colección The North Face x Gucci está a cargo del diseñador Alessandro Michele. Las siluetas de la colección están basadas en los diseños originales de The North Face de los años 70.

¿Cuándo podremos comprar la colección de Gucci y The North Face?

De acuerdo con la cuenta de Instagram de Gucci, la colección será lanzada este 29 de diciembre en China y llegará al resto del mundo a partir de las primeras semanas de enero.

Gucci anunció por primera vez la colaboración en un TikTok publicado en septiembre. Aunque en el momento no se vio nada de la ropa, el anuncio fue suficiente para enamorar a todos los seguidores de la moda.

¿Qué prendas tendrá esta colaboración?

La primera colaboración de Gucci, desde que Alessandro Michele está al mando, incluye abrigos, gorros, zapatos, mochilas, chalecos y bolsos, entre otras prendas, las cuales se mimetizan con el entorno de la naturaleza.

Además, hay botas de cuero con suelas gruesas, sacos de dormir y tiendas de campaña.

¿Dónde comprar las piezas?

Si en tu ciudad no hay una tienda Gucci, no te preocupes. Podrás encontrar una selección limitada de los artículos The North Face x Gucci en gucci.com

Cuéntanos qué opinas de esta colaboración y si te emociona. Aquí te dejamos el corto de moda con el que se anunció el lanzamiento de la colección.