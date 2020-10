Todos recuerdan a Macaulay Culkin como ese pequeño diablillo de “Mi Pobre Angelito”, ese pequeño que nos hizo reír con sus divertidas películas navideñas y que ahora está muy lejos de esa imagen.

Recordemos que Macaulay Culkin ya es un señor de 40 años, que tiene una banda de rock y sigue colaborando con algunas actuaciones esporádicas, así que ya no es ese niño inocente como lo conocimos.

También cayó en las drogas, tuvo que asistir a grupos de ayuda y superó ese oscuro pasaje que lo tuvo hundido un buen rato.

Y como ahora es un adulto responsable, Macaulay Culkin sabe que protegerse en tiempos de COVID-19 es indispensable, así que decidió presumir un nuevo y divertido cubrebocas.

Así es, Macaulay mandó a fabricar un cubrebocas hecho con la imagen que aparece en “Mi Pobre Angelito”, cuando luce asombrado por rasurarse.

Por si no recuerdan esta escena, Macaulay intenta rasurarse en el baño, después de afeitarse, se rocía alcohol y pega un tremendo grito porque le arde la piel. ¡Un clásico!

Este divertido accesorio provocó miles de reacciones en su cuenta de Twitter y hasta alguien preguntó si ya se comercializaba.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.

Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020