¿Tom Holland será James Bond? Esto dijo el actor de Spider-Man

Tom Holland ya tiene historial en las películas de acción y todo parece indicar que el protagonista de Spider-Man tiene en la mira varios papeles, entre ellos el de James Bond.

Holland, originario de Reino Unido y que actualmente tiene 24 años, ha mostrado su versatilidad, pues, además de Spider-Man, el papel por el que todos lo identifican, ha mostrado su talento en Lo Imposible, El Diablo a Todas Horas y en los proyectos a estrenarse Uncharted (videojuego) y Cherry (película).

Y durante una reciente entrevista con la revista Variety el actor británico expresó su anhelo por interpretar el papel de James Bond.

Al preguntarle qué proyectos más va a desarrollar y qué papel le gustaría interpretar, esta fue la respuesta del actor:

Tengo dos papeles que interpretaré en los próximos años y que me entusiasman mucho, pero todavía no puedo hablar de ellos. Pero quiero decir, al final de cuentas, como cualquier joven británico que ama el cine: me encantaría ser James Bond.

Ya sabes, estoy dejando que la gente lo sepa. Me veo bastante bien con un traje.