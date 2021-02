En la entrevista agradeció al Dr. Juan Rivera, médico corresponsal de Univision que formó parte de su proceso de recuperación.

Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tú fuiste y eres la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”, dijo el actor notablemente afectado físicamente.