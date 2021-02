Tony Bennett tiene Alzheimer, su familia lo confirma

El famoso cantante Tony Bennett padece de Alzheimer. Después de cuatro años guardando silencio, su familia reveló la enfermedad del músico a través de un artículo de AARP.

De acuerdo con AARP, Anthony Dominick Benedetto, conocido como Tony Bennett, fue diagnosticado con Alzheimer en el año 2016. Su esposa, Susan Crow y sus hijos lo acompañan.

Aunque todavía puede reconocer a los miembros de la familia, según Susan, no siempre está seguro de dónde está o qué está sucediendo a su alrededor , dice el reportaje de AARP.

Los objetos mundanos, tan familiares como un tenedor o un juego de llaves de la casa, pueden resultarle absolutamente misteriosos , reseña el texto.

Escrito por John Colapinto, el reportaje indica que antes de su enfermedad, Bennett se mostraba audaz y meticuloso en el estudio de grabación. Sin embargo, al momento de grabar su álbum con Lady Gaga, empezó a volverse más callado.

Gaga, claramente consciente de su condición, hace que sus enunciados sean breves y sencillos (como recomiendan los expertos en la enfermedad cuando hablan con pacientes con Alzheimer) , cuenta Colapinto, asegurando que las grabaciones en bruto sobre las sesiones en el estudio de Gaga y Bennett mostraban al cantante en ocasiones perdido y desconcertado .