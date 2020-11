La noche del sábado se formó la tormenta tropical Eta en el Caribe igualando el récord del mayor número de tormentas que han sido nombradas en una sola temporada de huracanes en el Océano Atlántico.

Se trata de sistema 28va tormenta, y su origen se situó en Kingston, Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que tormenta Eta registra vientos máximos sostenidos de casi 65 km/h (40 mph).

Los meteorólogos esperan que Eta se convierta en un huracán el lunes. Específicamente se pronostica que el sistema se encuentre cerca de Nicaragua y Honduras el lunes por la noche. Por ello, se emitió una alerta de huracán para partes de ambos países. Eta se mueve hacia el oeste a una velocidad cercana a los 24 km/h (15 mph).

Eta es la 28va tormenta con nombre en el Océano Atlántico en esta temporada de huracanes, lo que iguala el récord de 2005 de tormentas con nombre. Sin embargo, es la primera vez que se utiliza la letra griega Eta para nombrar a una tormenta porque en 2005, al terminar la temporada, los meteorólogos determinaron que una tormenta que dejó ser nombrada no lo fue.

A la temporada actual de huracanes aún le queda un mes, y se prevé que culmine el 30 de noviembre. Y en 2005, Zeta se formó hasta finales de diciembre.

Tropical Storm conditions that would make further preparations difficult could reach the coasts of Nicaragua and Honduras on Monday. Hurricane watches could be needed for portions of those areas later tonight. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/3FsNp7CWoP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 31, 2020