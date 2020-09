Tormenta tropical Nana que amenaza a Centroamérica podría convertirse en huracán

La depresión tropical en Carolina del Norte que se esperaba evolucionara a tormenta tropical Nana, ahora ha dejado ese nombre a la potente formación que se ubica al sur de Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que dada la fortaleza que tiene, la tormenta tropical Nana podría convertirse en huracán antes de dirigirse hacia Centroamérica. Aunque no hay advertencias mayores hasta el momento, se instó a los países a seguir de cerca la trayectoria de la tormenta.

UPDATE: Tropical Storm #Nana has formed from PTC 16, with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h). A Special Advisory will be issued within the hour to update the forecast. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DJmOGpRfoE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020