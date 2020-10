tormenta-tropical-zeta-trae-fuertes-tormentas-a-charlotte-el-jueves

Fuertes vientos y las lluvias de la tormenta tropical Zeta podrían derribar las ramas de los árboles y causar apagones en Charlotte el jueves 29 de octubre, advierten los funcionarios de la ciudad.

“Si un árbol o parte de un árbol ha caído y está obstruyendo o bloqueando completamente una carretera, llame al 911 inmediatamente”, informaron los funcionarios de la ciudad.

A las 8:30 a.m., Duke Energy reportó alrededor de 152,000 clientes en las Carolinas sin luz: 100,00 en Carolina del Sur y alrededor de 52,000 en Carolina del Norte.

Solo unos 700 clientes no tenían luz en Mecklenburg a las 9:00 a.m., lo que se espera que aumente a medida que la tormenta continúe por la tarde.

I thought we were just getting rain but with this wind, is the hurricane here??

— 🌻Brittany. Charlotte Esthetician🌺 (@brittanymadiskn) October 29, 2020