Tragedia en Carolina del Norte: niño de 8 años murió accidentalmente tras recibir un disparo

Un niño de 8 años perdió la vida al recibir un disparo en la madrugada de este viernes. Alrededor de las 2:00 de la mañana la policía de Concord, Carolina del Norte, fue notificada sobre el suceso y minutos después de que las autoridades arribaran al lugar de los hechos, el menor de edad fue declarado muerto.

Todo ocurrió en Ramsgate Drive SW, en una subdivisión de Zion Church Road East. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida del niño tras haber recibido un disparo con un arma de fuego y aunque paramédicos trataron de reanimarlo, era demasiado tarde.

La investigación preliminar parece mostrar que el arma se disparó accidentalmente y alcanzó al menor. Las autoridades confirmaron que todas las versiones apuntan a que un amigo de la familia estaba en la casa y, en algún momento, el arma se disparó y mató al niño.

“Parece que la descarga del arma de fuego fue accidental”, dijo el Mayor de Policía de Concord, Robert Ledwell Jr a los medios presentes.

Police say someone accidentally shot & killed an 8 year old boy overnight. This is along Ramsgate Drive & Pegwell Ave in Concord. As the sun comes up, I see what appears to be a bullet hole through the window. Police say the shooter is cooperating with police. @wsoctv pic.twitter.com/aZznfZJveN

— Anthony Kustura (@AnthonyWSOC9) October 30, 2020