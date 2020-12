Tragedia en Concord: un policía fue asesinado durante un tiroteo

Dos agentes de policía de Concord fueron víctimas de un tiroteo, mismo que provocó la muerte de un agente.

Los trágicos hechos ocurrieron el miércoles 16 de diciembre por la noche.

El sospechoso, que según la policía de Concord estaba armado, también murió.

El segundo oficial involucrado fue trasladado al hospital con heridas que no ponen en peligro su vida.

WSOC informó que el tiroteo ocurrió en Gateway Lane, cerca de Bruton Smith Boulevard cerca de la Interestatal 85 y Concord Mills Mall.

El oficial que murió tenía 25 años.

El otro oficial al que dispararon tenía 23 años.

El sospechoso era un delincuente convicto con domicilio en Charlotte.

La policía aún no ha revelado sus nombres.

“Esta trágica e insensata pérdida de un miembro de nuestra familia CPD es devastadora”, dijo el jefe Gary Gacek el jueves por la mañana.

“No hay un libro de jugadas para esto”, lamentó.

“CPD se compone de un grupo resistente, vamos a superar esto, somos una gran familia”, aseguró.

“Va a ser difícil, nos afectará de diferentes maneras en diferentes momentos. Pero tenemos un enorme sistema de apoyo. Vamos a superar esto”, apuntó.

El SBI lidera la investigación.

