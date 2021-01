Una pareja se encuentra prófuga de la ley después de que una mujer disparó y mató a una de sus compañeras de trabajo.

Los trágicos acontecimientos ocurrieron el miércoles 13 de enero por la tarde en una planta de muebles de Hickory, Carolina del Norte.

De acuerdo con el informe policial, el tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde en TCS Design en 9th Avenue Northeast.

Breaking Hickory- police on the scene of a shooting at TCS Design. Investigator say a woman shot a female coworker and then left the scene with her husband. Workers describe hearing two shots + tell me the furniture plant went under lockdown. Details on eyewitness news @ 5 pic.twitter.com/9HxqMXwIjW

— Dave Faherty (@FahertyWSOC9) January 13, 2021