Johanis Menco, portera profesional en la máxima categoría del futbol femenil colombiano, sufrió la amputación de una pierna tras un lamentable accidente.

El domingo pasado, Menco chocó con una puerta de cristal durante una reunión familiar en la ciudad de Bucaramanga. Los vidrios cayeron en el muslo de Johanis, causando profundos cortes en la arteria femoral y desangramiento.

Allegados de Johanis informaron que, ante el riesgo de muerte, doctores de la cínica Ardila Lulle en Bucaramanga, decidieron amputarle la extremidad después de haber sido sometida a diversas operaciones.

“Es muy delicado el estado de salud de Johanis y los médicos hicieron hasta lo imposible por salvar la pierna”, dijo Janeth Hernández, madre del novio de la jugadora, al diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga.

Menco, de 25 años, jugó para el Real Santander las últimas tres temporadas que se han disputado en la máxima categoría del futbol femenil en Colombia desde que se hizo oficial la liga, que paró actividades por la pandemia de coronavirus.

Real Santander se solidarizó con su joven guardameta y de inmediato subió un video en sus redes sociales donde se ve a miembros del equipo mandando mensajes positivos a Menco.

Desde tu casa, toda la buena energía del mundo nuestra #Guerrera, estamos contigo en esta batalla, pues esta vez desde el arco de la vida atajaremos juntos este gol.#FuerzaJohanis 💙⚽ Video completo: https://t.co/n5F66DampW pic.twitter.com/7ZPDnW4lIk — Real Santander S.A (@RealsantanderSA) July 3, 2020

La exreina de belleza colombiana en 2011, Daniella Álvarez, quien también sufrió la amputación de su pierna izquierda en 2013 a causa de una isquemia, hizo un video donde mandó palabras de aliento para Johanis Menco.

“Sé que estamos pasando por la misma circunstancia, que tenemos una amputación. Sé que eres una persona deportista, igual que yo, que siempre he amado mucho el deporte, que me encanta bailar. Quiero contarte que lo más importante es que estamos vivas y saber que una amputación no nos quita la posibilidad de volver a hacer lo que amamos”.