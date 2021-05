Tráiler de Cobra Kai 4: ¡El Regreso de Terry Silver!

Netflix reveló en un pantallazo del tráiler de la cuarta temporada de Cobra Kai el regreso de Terry Silver, ¿lo recuerdas?

Este personaje, cuya aparición se especuló desde la tercera temporada, se unirá a los protagonistas originales William Zabka (como Johnny Lawrence) y Ralph Macchio (como Daniel LaRusso). Thomas Ian Griffith volverá a ser la cara de Terry Silver, un villano que pondrá más emoción a la serie.

El fragmento mostró a Griffth entre sombras y de espaldas, mientras que aparecían diálogos famosos de Silver:

Si un hombre no puede pararse, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar”.