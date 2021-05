El lanzamiento del álbum de Olivia Rodrigo vino con polémica incluida relacionada con la letra de la canción “Traitor”, que parece estar dedicada a su ex Joshua Basset.

¿Y no es divertido cómo corriste hacia ella el segundo después de que lo dejásemos? ¿Y no es divertido cómo dijiste que eran amigos? Ahora desde luego no lo parece. Te bastaron dos semanas para ir y salir con ella. Supongo que no fuiste infiel, pero aun así eres un traidor”.

Esta letra parece ser la reveladora reacción de Olivia al triángulo amoroso compuesto por ella, Joshua y Sabrina Carpenter. Esta última también es estrella Disney, conocida por la serie Riley y el mundo y películas como Clouds y Tall Girl.

Traitor no es el único desahogo amoroso de Olivia Rodrigo

“Drivers License“, impulsada por Taylor Swift, fue el primer single de Olivia en el que habla de ruptura amorosa. También se vio mezclada con los sentimientos de la cantante acerca de Joshua.

“Supongo que no decías en serio lo que dijiste en esa canción sobre mí”. Esa es una de las frases que parece estar dirigida al también actor y coprotagonista de Olivia en High School Musical: The Musical: The Series.

Recientemente Joshua se mostró fans de otro éxito de Olivia y el cual forma parte de Sour. “Voy super tarde, pero… ¡Me encanta esta canción!”, escribió acerca de la canción Dejavú. Aprovechó ese momento para recomendar a las personas escuchar el álbum debut de Olivia, que promete ser un gran cierto en su carrera.