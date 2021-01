¿Usted es elegible para recibir el segundo cheque de estímulo de $600 pero no le llegó en la fecha correspondiente? Esto es lo que debe hacer.

Las personas que califican para recibir un segundo monto de ayuda económica deberían haber recibido el pago automáticamente el 15 de enero, fecha límite para enviar el alivio a las familias afectadas por el coronavirus. Sin embargo, si el dinero no llega deberán hacer un “Rastreo o huella de pago” (Payment Trace).

¿Qué hago si no recibo el cheque de estímulo en la fecha que corresponde?

Lo primero que deben hacer los estadounidenses es ingresar sus datos de verificación a través de la web del Servicio de Rentas Internas (IRS), en el apartado “Get My Payment”. Allí pueden ver el estatus de su pago y a través de qué medio se envió (depósito directo o por correo). En ocasiones puede aparecer enviado pero aun así no lo reciben. En ese caso estos son los trámites necesarios:

Para hacer el “Payment Trace”

llame al IRS al 800-919-9835

o envíe un email o fax que incluya la Forma 3911 de Declaración del Contribuyente Sobre el Reembolso (Taxpayer Statement Regarding Refund).

En cualquier de los dos casos tenga a mano cualquier archivo que considere pueda requerir a la hora de hacer el reclamo.

Las personas deben esperar al menos 5 días después de que Get My Payment indica que el dinero fue enviado pero el banco no lo tiene registrado. Para el caso de los envíos por correo el trámite de rastreo debe iniciarse luego de que hayan pasado cuatro semanas desde que el cheque fue enviado por correo y no se haya recibido. Asimismo, algunas personas puedes recibir una carta del IRS donde indica que el pago fue enviado, pero el dinero nunca llegó.

Otros beneficiarios que no reciban el pago pueden solicitarlo mediante un “Crédito de reembolso de recuperación”. En este caso se debería proveer el Formulario 1040 o Formulario 1040-SR del 2020.

Esto último aplica incluso para las personas que no presenten declaraciones de renta.