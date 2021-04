Tras negar el COVID-19, el cantante republicano Ted Nugent da positivo: “pensé que me estaba muriendo”

El cantante republicano Ted Nugent, originario de Michigan, dio positivo al COVID-19, luego de hacer polémicas declaraciones negando la existencia del virus.

El cantante de 72 años y quien formara parte de la banda The Amboy Dukes, dijo que sufrió mucho al enterarse de la noticia, luego de decir que “no es una pandemia real”.

Pensé que me estaba muriendo. Literalmente, apenas pude levantarme de la cama en los últimos días, así que hoy obtuve oficialmente un resultado positivo de COVID-19″, señaló durante una transmisión en su cuenta de Facebook.

Esta es una de las razones por las que el cantante Ted Nugent se volvió tendencia esta semana y es que, además de dar positivo, usó insultos racistas para referirse al COVID-19.

Nugent, quien es simpatizando del expresidente Donald Trump, ha calificado la pandemia como una estafa y criticado las medidas de prevención.

El video, que transmitió desde su cuenta de Facebook, fue realizado desde su rancho en Michigan.

¿Quién es Ted Nugent?

Theodore “Ted” Nugent, nacido el 13 de diciembre de 1948, es un guitarrista y vocalista de hard rock.

Saltó a la fama en la década de los 60 como líder de The Amboy Dukes.

Con su banda, Ted Nugent publicó discos como The Amboy Dukes (1967), Journey of the Center of the Mind (1968), Migrations Ft Rusty Day (1969), Call of the Wild (1973) y Tooth Fang & Claw (1974).

Además, Nugent es conocido por su álbum Cast Scratch Fever (1977) y Ted Nugent Live (2020).