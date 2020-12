Travis Scott en Fortnite: esta es la suma que ganó por su concierto

El rapero y compositor de 28 años dio este año un concierto virtual y ya se dio a conocer cuánto ganó Travis Scott en Fortnite por su presentación.

Como sabemos, con la cuarentena muchos artistas comenzaron a dar presentaciones de manera virtual, una de las más recientes fue Dua Lipa, sin embargo en abril Travis Scott hizo historia con su concierto en el videojuego.

Este espectáculo fue uno de los más impresionantes que la plataforma haya presentado hasta la fecha, además, fue el primero en su tipo, lo que abrió paso en la industria de los videojuegos llevando las presentaciones a otros terrenos.

De acuerdo con Forbes, por este concierto, la pareja de la influencer Kylie Jenner recibió cerca de 20 millones de dólares.

El show se llamó Astronomical y en él presentó una versión gigante de sí mismo. Su repertorio estuvo compuesto de canciones como Sicko Mode, Highest in the Room, In Unknown Space, Stargazing y Goosebumps, entre otras.

Según el medio Games Industry, un show de su gira Astrowold del año pasado generaba alrededor de 1.7 millones de dólares, por lo que esta nueva fórmula resultó mucho más exitosa para el rapero.

El concierto virtual de Travis Scott en Fortnite fue presenciado por más de 12.3 millones de personas simultáneamente y fue presentado 5 veces.

Con tan solo 28 años, la pareja de Kylie Jenner se posicionó en la lista de las celebridades con mayor número de ingresos, con una fortuna valuada en más de 39 millones de dólares este 2020.