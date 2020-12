A principios de noviembre, un par de madres triatletas decidieron emprender en el negocio de la comida vegana para fomentar un estilo de vida saludable en West Charlotte.

Zsa-Zsa Porter y Nikkis Campbell abrieron el restaurante Exposed Vegan en 1540 West Blvd. con el servicio de recogida y entrega en la acera.

Y tienen la intención de tener un food truck para llegar a más zonas de la comunidad.

“Estamos muy emocionadas de brindar opciones saludables a West Boulevard”, dijo Porter a The Charlotte Post.

“Durante la pandemia, nos dimos cuenta de que hay muchas personas que buscan opciones saludables, especialmente si trabajan desde casa o simplemente no están fuera de casa”, indicó.

Ensaladas, tazones, batidos y galletas veganas se encuentran entre los elementos del menú.

“Necesitan obtener alimentos frescos o de origen vegetal, y estamos entusiasmados de ofrecer esas opciones”, abundó Nikkis.

Así comenzó el restaurante

Exposed Vegan comenzó gracias a un programa que convirtió el estacionamiento y las aceras en espacios para comer al aire libre.

Así se logró alentar a las personas a apoyar a los restaurantes en medio de las limitaciones de capacidad provocadas por la pandemia de COVID-19.

West Boulevard es una de las seis áreas de la ciudad en el programa Corridors of Opportunity.

Este tiene como objetivo salvar las brechas en infraestructura, fuerza laboral, transporte, vivienda y aplicación de códigos, desarrollo comercial, seguridad pública y diseño urbano.

La iniciativa de 24.5 millones de dólares se inició en septiembre en Beatties Ford Road.

Beneficiar a la comunidad, su objetivo

El corredor de West Boulevard ofrece varias opciones alimentos, por lo que Exposed Vegan brinda una alternativa saludable.

“No soy enfermera y no soy médico, por lo que no soy alguien que pueda ayudar a las personas que están enfermas, pero puedo cocinar”, dijo Porter.

Si bien todavía tiene su trabajo corporativo, se sintió llamada a brindar algo a la comunidad en medio de la pandemia de COVID-19.

“Puedo ofrecer opciones saludables, sentimos que nuestro papel a desempeñar era brindar esas opciones saludables a todos durante la pandemia”, afirmó.

La conversión de Porter a un estilo de vida más saludable tuvo un impacto directo en su salud. El dolor de rodilla al correr llevó al diagnóstico de artritis e inflamación severas.

Su médico le dio tres opciones: medicamentos, cirugía o un cambio de dieta y control de peso para reducir la tensión en sus rodillas, que se rompieron cuando tenía 17 años.

“Reconocimos que una dieta basada en plantas puede ayudar a alguien con dolencias y puede ayudar a prevenir varias enfermedades”, puntualizó.