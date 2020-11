Después de que el jugador de 29 años firmara un contrato de 2 años y por 19 millones con los Boston Cetilcs, su 2020 sigue mejorando y es que Tristan Thompson ya es ciudadano estadounidense.

Aunque no está claro cuánto tiempo esperó Tristan, la pareja de Khloe Kardashian, para este proceso, el anuncio fue hecho desde la cuenta de Twitter la Region Occidental del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

“Vine a Estados Unidos como un estudiante y siempre tuve grandes sueños. Ahora estoy viviendo verdaderamente el sueño americano”, expresó Tristan Thompson, de acuerdo a USCIS Media – Western Region.

Desde esa misma cuenta se le deseó la mejor de las suertes y lo felicitaron por lograr uno de sus objetivos.

“I came to the US on a student visa and have always had big dreams. I’m now truly living the American dream.” Congrats on reaching your goals @RealTristan13! Best of luck with the @NBA #Celtics as a #NewUSCitizen! pic.twitter.com/kr9drxTco7

— USCIS Media – Western Region (@USCISMediaWest) November 24, 2020