Trump celebra evento masivo, a pesar del distanciamiento social

Pese al crecimiento de la pandemia en Estados Unidos, el presidente, Donald J. Trump, llevó a cabo un evento masivo en el interior del Xtreme Manufacturing —una fábrica en Las Vegas, Nevada—, en la que rompió las normativas estatales que limitan la conglomeración de más de 50 personas al mismo tiempo.

El gobernador del estado, Steve Sisolak, dijo que el presidente había tomado acciones egoístas al no haber seguido las directrices impuestas. Las que tomó, colocaban bajo peligro la vida de las personas. “Esto es un insulto para los residentes”.

El gobernador igualmente mencionó que es una ofensa cuando se contrasta con los sacrificios que han llevado a cabo los vecinos de las comunidades del estado.

At a time when Nevada is focused on getting our economy back on track and protecting public health, the President’s actions this weekend are shameful, dangerous and irresponsible.

— Governor Sisolak (@GovSisolak) September 14, 2020