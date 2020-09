Trump consideró a Ivanka Trump como candidata a la vicepresidencia en 2016

El presidente bajo la insignia del Partido Republicano, Donald J. Trump, planteó la posibilidad de que su hija, Ivanka Trump, corriese a la vicepresidencia de Estados Unidos a su lado durante las elecciones del 2016.

La información la reveló The Washington Post este lunes.

El periódico citó al libro de un exdiputado y asesor de campaña del presidente, Rick Gated, que se publicará el 13 de octubre. En el libro se lee que entre las alternativas que se barajaron estuvo la hija del magnate debido a que era “brillante, inteligente e inteligente”.

Las personas la amarán, dijo.

El candidato a la relección en este cuatrienio había analizado con rigurosidad tener a Ivanka Trump como candidata a la vicepresidencia. Incluso, prefirió a su hija por encima del exgobernador de Indiana, Mike Pence. Sin embargo, cuando el presidente le comunicó su interés Ivanka esta le dijo que era una mala idea. Fue en ese momento que desistió a la posibilidad.

La hija del magnate ha sido eje controversia a raíz de las disputas que ha tenido con la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump. En el libro Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady –de la exconfidente de la Primera Dama, Stephanie Winston Wolkoff— relata cómo intentó que su hijastra no apareciera en las fotos de juramentación del presidente.

“Ivanka fue implacable y estaba decidida a ser la primera hija y a usurpar el espacio de oficina de Melania; quería ser la única mujer Trump visible en las instalaciones”, dice el libro.

Los hermanos de Ivanka Trump

El presidente de Estados Unidos tiene cinco hijos a la fecha.

El mayor es Donald Trump Jr. quien es hijo de Ivana Trump. Está casado, tiene 42 años y tiene cinco hijos. El tercer hijo de Trump e hijo de Ivanna es Eric Trump de 36 años. Es para muchos el más reservado de la familia al igual que Barron Trump y Tiffany Trump — no tan conocidos en la esfera pública.

