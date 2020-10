Trump dice que está esperando el segundo debate sólo un día después de salir del hospital

El presidente Donald Trump tuiteó que se siente muy bien esta mañana, solo un día después de regresar a la Casa Blanca del hospital donde recibió tratamiento durante tres días por fiebre y niveles de oxígeno deficientes.

“¡Me siento genial!”, tuiteó el martes por la mañana a las 10:41 a.m.

Luego, inmediatamente tuiteó sobre su anticipación para el segundo debate presidencial en Miami.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020