El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los hombres más populares del planeta. El dirigente siempre da de qué hablar y esta vez no fue la excepción.

Todo comenzó cuando un hombre inglés de nombre Liam Bennett, contestó una tweet de una cuenta sobre golf que preguntó “Si pudieras jugar golf con una celebridad, ¿quién sería?” A lo que el británico contestó: «escogería a Donald Trump, lo hizo genial en Home Alone 2 (Mi pobre angelito 2) arrobando la cuenta oficial del presidente.

Lo que fue una simple interacción con tintes de sarcasmo y humor, se convertiría en noticia viral, pues el mandatario le contestó por mensaje privado, algo que Bennett jamás imaginó.

“Hola, Liam. Vi que quieres jugar golf conmigo. La próxima vez que vaya a Inglaterra, te llevaré a ti y a tu familia a mi campo en el Trump International de Escocia. Es el mejor campo en el mundo“, redactó.

Sorprendido, pero sin pena, Liam le contestó a Trump: “Wow, muchas gracias por escribirme, pero creo que eres un ser humano despreciable y si pudiera jugar golf contigo, aun así no lo haría. ¿Qué me dices de renunciar?”.

Liam tenía que contar su poco común historia, y qué mejor plataforma que Twitter, donde escribió lo acontecido junto con las imágenes.

En poco tiempo, Bennet se hizo viral, y uno de los diarios más conocidos de Inglaterra, The Sun, lo contactó para tratar de hacerle una entrevista, pero si ya había rechazado a Donald Trump, ¿por qué no despreciar a un periódico?

La interacción entre el presidente y el inglés duró solo minutos. Después de la respuesta, donde desaira la invitación de Trump y le pide renunciar, Donald lo bloqueó.

“Wow, esos fueron unos minutos salvajes donde el actual presidente de los Estados Unidos me estaba siguiendo en Twitter e incluso me envió un mensaje. Es una pena que haya terminado tan mal”.

Wow, that was a wild few minutes where the actual President of the USA was following me on Twitter and even sent me a message. Shame it ended so badly 😭 pic.twitter.com/KejDKTleNu

— Liam Bennett (@ljkbennett) June 11, 2020