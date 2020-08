Donald Trump Jr. habló en la primera Convención Republicana previa a las elecciones 2020, donde su padre busca reelegirse como presidente de Estados Unidos.

En un discurso sin argumentos, Trump Jr. atacó a los migrantes, a los que acusó de querer robarles el trabajo a los ciudadanos estadounidenses.

“Biden quiere traer a más inmigrantes indocumentados para quitarles trabajos a los ciudadanos estadounidenses. Su política de fronteras abiertas reduciría los salarios de los estadounidenses ahora que los trabajadores de bajos ingresos están obteniendo verdaderos aumentos salariales por primera vez en la historia moderna”.

Dentro de su discurso, Trump Jr. acusó falsamente al rival de su padre en las elecciones de noviembre, Joe Biden, de tratar de quitarle fondos a los departamentos de policía, además de relacionar el anarquismo con los demócratas.

“Los anarquistas han inundado las calles y los alcaldes demócratas están ordenando a la policía que no actúe. Pero no podemos perder de vista el hecho de que nuestros policías son héroes estadounidenses. Ellos merecen todo nuestro aprecio. Porque no importa lo que digan los demócratas, ustedes y yo sabemos que cuando uno marca el 911, no queremos que nos salga el contestador. Así que ‘quitarles’ fondos a la policía no es una opción”.

Las declaraciones de Trump Jr. sorprendieron, debido a que Joe Biden nunca se ha pronunciado a favor de quitarle recursos a los departamentos de policía.

Trump Jr. también habló de la ola de racismo que aqueja a Estados Unidos y condenó la muerte del afroamericano, George Floyd, a manos de policías blancos.

“Todos los hombres y mujeres son creados iguales y deben de ser tratados igual conforme a la ley. Por eso es que debemos poner fin al racismo, y debemos de asegurarnos de que cualquier policía que abuse de su poder sea llevado ante la justicia. Lo que pasó con George Floyd fue una desgracia. Y si conoces a un policía, sabes que ellos también están de acuerdo con eso”, dijo.