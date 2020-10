El presidente Donald Trump anunció el 6 de octubre un final abrupto de las negociaciones con los demócratas sobre el paquete de alivio adicional del COVID-19, lo que significa que de momento no habrá un cheque de estímulo.

Trump aseguró que no habrán negociaciones sino hasta después de las elecciones, a pesar de las advertencias de su propio presidente de la Reserva Federal sobre el deterioro de las condiciones en la economía.

Trump tuiteó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “no estaba negociando de buena fe” y dijo que le pidió al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que dirija todo su enfoque antes de las elecciones a confirmar a su candidata a la Corte Suprema de Justicia, Amy Coney Barrett.

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020