Trump nombra a Christopher Miller como secretario de Defensa

El presidente Donald Trump anunció en Twitter que Christopher Miller es el nuevo secretario de Defensa interino de Estados Unidos.

Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado Director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidad por el Senado), será Secretario de Defensa interino, con efecto inmediato , tuiteó el mandatario.

¡Chris hará un GRAN trabajo! Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio , destacó Trump.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020