Trump: ola de renuncias tras despido del secretario de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, nombró a Chris Miller como el nuevo secretario del Departamento de Defensa tras despedir a su antecesor, Mark Esper.

Así lo indica un comunicado de prensa de la instrumentalidad en la que se mencionó que en las pasadas horas no tan solo Esper salió de la agencia tras ser despedido, sino que personal del líderato renunció. Algunos de ellos son el subsecretario en funciones de Defensa para Política, James Anderson, el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Joseph Kernan; así como la jefa de Gabinete de la Secretaría de Defensa, Jen Stewart.

La negación de derrota del presidente ha causado desasosiego. La transferencia de poder siempre ha sido uno de los atributos de la democracia estadounidense.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020