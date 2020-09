Trump recibe una segunda nominación al Premio Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibió una segunda nominación al Premio Nobel de la Paz de parte del miembro del parlamento sueco, Magnus Jocobsson, a raíz del reciente acuerdo de paz entre Serbia y Kosovo.

Esto sucede luego de que esta misma semana el miembro del parlamento noruego, Christian Tybring-Gjedde, también nominara al presidente.

“He nominado al presidente de Estados Unidos por su trabajo en conjunto por los gobiernos de Kosovo y Serbia”, tuiteó Jocobsson. “Por su trabajo en conjunto por la paz y el desarrollo económico a través del acuerdo de cooperación firmado en Casa Blanca”.

I have nominated the US Gov. and the governments of Kosovo and Serbia for the Nobel Peace Prize for their joint work for peace and economic development, through the cooperation agreement signed in the White House. Trade and communications are important building blocks for peace. pic.twitter.com/XuhkLbHZAV

— Magnus Jacobsson (@magnusjacobsson) September 11, 2020