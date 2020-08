Trump sale abruptamente de sala de prensa de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump fue escoltado abruptamente por un agente del Servicio Secreto fuera de la sala de prensa de la Casa Blanca cuando iniciaba una rueda de prensa sobre el coronavirus el lunes por la tarde.

Regresó minutos después, diciendo que hubo un “tiroteo” afuera de la residencia presidencial que ya estaba “bajo control”.

🚨 Trump abruptly walked away from the podium after an aide approached and whispered something to him, ending his news conference after just a couple minutes 🚨 pic.twitter.com/VBZWooa1CY

— Aaron Rupar (@atrupar) August 10, 2020