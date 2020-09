Trump solicita a reportero que se remueva la mascarilla durante conferencia

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pidió al reportero Jeff Mason –de Reuters— que se removiera la mascarilla porque no entendía lo que deseaba pregunta durante una conferencia de prensa que sostuvieron en la Casa Blanca.

“¿A cuántos pies de distancias estás”, agregó.

El reportero respondió a la demanda del presidente que hablaría más alto, en caso de ser necesario.

“Bueno, si no te la quitas sonarás tapado, así que si te la quitas será mucho más sencillo”, añadió.

Luego el reportero respondió de nuevo, pero con un tono de voz más alto. En el segundo intento el presidente lo respondió que sí lo escuchaba mejor.

Trump begins his Labor Day news conference by botching reading the word "projecting" pic.twitter.com/oU9MG8sKsP

— Aaron Rupar (@atrupar) September 7, 2020