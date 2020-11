A pesar de haber pasado más de tres semanas de las elecciones en Estados unidos y que el Colegio Electoral ratificara a Joe Biden como nuevo Presidente, Donald Trump continúa sin aceptar el resultado oficial.

Durante este tiempo se han desatado una serie de conflictos entre el actual presidente y el demócrata, ya que Trump lo acusa de haber hecho fraude en las elecciones y no acepta el resultado de las elecciones pasadas.

Según los resultados oficiales, Joe Biden es el ganador de dichas elecciones; pues el sistema del Colegio Electoral en EE.UU., determinó 306 votos para el candidato demócrata y 232 para el republicano Donald Trump, reconociendo así la victoria de Biden.

A pesar de esto, Trump se pronunció hoy en contra del resultado oficial a través de redes sociales y dijo que no dejará entrar a su rival a la Casa Blanca, a menos que demuestre que obtuvo la victoria de una forma limpia.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020