Trump sugiere postergar elecciones de noviembre

Donald Trump insinuó el jueves que se podrían postergar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Esto después de las denuncias infundadas de que el aumento en la votación por correo puede aumentar el riesgo de fraude.

Trump escribió en su cuenta de Twitter: “Con el Voto Universal por Correo (no el Voto en Ausencia, que es bueno), 2020 será la Elección más IMPRECISA / FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para EU. ¿Postergar la Elección hasta que la gente pueda votar de manera debida y con seguridad???”

No hay pruebas de fraude en las elecciones

Hasta el momento no hay pruebas de fraude electoral generalizado en la votación por correo, incluso en estados que votan exclusivamente mediante el servicio postal. Los expertos en seguridad electoral dicen que el fraude en todas sus formas es inusual.

Trump ha intentado echar una sombra de duda sobre la elección de noviembre y el aumento previsto de la votación por correo como resultado de la pandemia. Ha dicho que la votación por vía remota es el “mayor riesgo” para su reelección. Su campaña y el Partido Republicano han intentado combatirla, aunque en otros tiempos les dio una ventaja significativa.

Trump ha bajado en las encuestas

Trump, quien se encuentra en desventaja en las encuestas públicas y privadas, se negó en una entrevista hace algunas semanas, a comprometerse a aceptar los resultados. Una amenaza similar a la que hizo semanas antes de los comicios de 2016.

El mes pasado, Trump dijo en Arizona: “ésta será, en mi opinión, la elección más corrupta de la historia de nuestro país”.

En abril, el presidente había descartado la perspectiva de tratar de cambiar la fecha. “Ni siquiera se me ocurrió cambiar la fecha de la elección”, dijo. “¿Por qué habría de hacerlo? Tres de noviembre. Es un buen número. No, no veo la hora de que se haga esa elección”.

Las elecciones no se pueden postergar

Las fechas de las elecciones están fijadas en la ley federal, y no se pueden cambiar, excepto por el Congreso. La fecha de la elección presidencial, el martes después del primer lunes de noviembre cada cuatro años, está consagrada en la ley federal. La Constitución no prevé un aplazamiento de la juramentación del presidente el 20 de enero de 2021.

Con información de Associated Press