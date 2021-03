Tu horóscopo de la semana: del 14 al 20 de marzo

¿Qué te dicen los astros acerca de cómo irán las cosas esta semana de marzo?

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según tu horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 14 al 20 de marzo

ARIES

Te harán una propuesta que te costará rechazar, pero quizá a las personas que conviven contigo no les parezca tan fantástico... Habla con ellos del tema y no actúes a la ligera. Lo mejor de la semana: sentirte centrado/a. Lo peor: nada, todo te irá bien. Tus números de la suerte: 40 y 4

AMOR: Tu pareja no contará contigo para algún proyecto que te interesa y eso hará que te sientas mal. Habla con él/lla, pero sin reproches.

TRABAJO: Ganar dinero será casi una misión para ti en esta semana tan positiva, perfecta para asociarse, invertir, conseguir trabajo, lograr un ascenso y cerrar acuerdos.

SALUD: Existe cierto riesgo de golpes y fiebres, y, como de costumbre, los problemas intestinales tendrán a maltraer a los nativos durante esta semana.

TAURO

No te agobies contigo mismo/a por no sacar adelante el proyecto que llevabas a medias con otra persona. Quizá no sea el mejor momento. Explícale a esa persona tus razones sin darle tantas vueltas. Lo mejor de la semana: la claridad. Lo peor: fingir interés. Tus números de la suerte: 39, 12 y 3.



AMOR: Caos en la familia. Te pedirán tu opinión y tendrás que ser honesto/a, pues alguien necesita escuchar una verdad sin anestesia.

TRABAJO: Cualquier mejora dependerá de la decisión de abocarse a aquellas tareas que te resultan más tediosas, por ejemplo, llevar un estricto control de tus gastos.

SALUD: En esta época, ambos sexos podríais sufrir molestias en la garganta o en los oídos, por lo cual os conviene evitar las corrientes de aire y abstenerse de tomar bebidas demasiado frías.

GÉMINIS

Pasarás de un estado de ánimo al contrario sin casi darte cuenta. Será una semana de altibajos que te puede agotar energéticamente. Sal a dar algún paseo por el campo o medita algunos minutos, que te encontrarás bastante mejor, más centrado/a. Lo mejor de la semana: estar contigo mismo/a. Lo peor: dejarte vapulear por las opiniones ajenas. Tus números de la suerte: 55, 10 y 1.



AMOR: Algunas verdades es mejor decirlas sin pensar, sobre todo las sentimentales. Confía en la espontaneidad o perderás una buena oportunidad.



TRABAJO: Habrá avances en el terreno laboral, aunque a cada paso te tenderán trampas y las luchas de poder serán tantas que te dejarán extenuado/a.

SALUD: Pocos problemas de salud esta semana, aunque si eres mujer, tendrás alguna molestia pasajera.

CÁNCER

Te dejarás llevar a un terreno que no es el tuyo por quedar bien con alguien, y con quien quedarás mal, será contigo mismo/a... Si no te interesa el tema que te proponen, dilo claro, no des vueltas, no te engañes a ti mismo/a ni a la otra persona. Lo mejor de la semana: ser realista. Lo peor: no escucharte. Tus números de la suerte: 19, 10 y 1.



AMOR: Presa de miedos e incertidumbres afectivas. En el trabajo alguien pasará de ser un buen compañero para convertirse en amigo.

TRABAJO: Podrás cerrar acuerdos ventajosos, pero antes deberás aclarar puntos oscuros. Además, contarás con una increíble agudeza mental que te valdrá el aplauso de tus superiores.

SALUD: El aparato digestivo será el que reciba el impacto directo de las tensiones. Especialmente, deberán cuidarse los nativos que tengan problemas intestinales, y más aún quienes tienen colon irritable.

LEO

Estos días te apetecerá organizar un viaje o unas vacaciones que disfrutarás dentro de algunos meses, pero al empezar ya a organizarlas las sentirás más cercanas. Te sentará muy bien y tendrás ideas geniales que aplicarás a tu vida diaria. Lo mejor de la semana: ocupar tu tiempo. Lo peor: discutir por deseos de poder y control. Tus números de la suerte: 47, 11 y 2.

AMOR: Te estás emocionando demasiado con una persona que parece que no te corresponde como tú esperas. Ve con calma.

TRABAJO: Tienes mucha energía y grandes ideas y serás recompensado/a por ello. Estos días pueden hacerte una buena oferta.

SALUD: La risa sanará todo tu ser. Diviértete.

VIRGO

No te creas todo lo que te dicen. Estos días parecerás una esponja absorbiendo todo tipo de información sin filtro alguno. Sé un poquito menos crédulo/a, analiza lo que te dicen y saca tus propias conclusiones. Lo mejor de la semana: el bricolaje, manualidades, etc. Todo lo que fabriques con tus propias manos. Lo peor: no querer ver. Tus números de la suerte: 88, 16 y 7.

AMOR: Presa de miedos e incertidumbres afectivas. En el trabajo alguien pasará de ser un buen compañero para convertirse en amigo.

TRABAJO: Si dejas todo librado al azar, sin planificar y sin preocuparte por las evidentes amenazas del entorno, caerás del pedestal.

SALUD: En general, será una semana de vitalidad y bienestar general. Los que usan lentes harán bien en visitar al oftalmólogo, para saber si necesitan o no mayor aumento.

LIBRA

Te pedirán colaboración en un tema del que has presumido que sabías mucho, pero como no era del todo cierto, tendrás que ponerte al día si no quiere quedar mal con esa persona que solicita tu ayuda. Utiliza tu imaginación para cosas productivas. Lo mejor de semana: aprender de tus errores. Lo peor: sentirte superior te hará malgastar energía. Tus números de la suerte: 23 y 5.



AMOR: Si tu pareja te pide atención, no dudes en acudir a la llamada, porque la necesidad será auténtica y tú has estado muy distante últimamente.

TRABAJO: A partir de mediados de semana, recibirás el tan ansiado reconocimiento y emprenderás cambios muy anhelados, ganando el apoyo de quienes hasta ahora se mostraban reacios a hacerlo.

SALUD: Te encontrarás bajo una fuerte presión emocional y el impacto te generará un estrés casi insoportable. Lo que te vendrá de maravilla es el esparcimiento, estar con amigos, hacer un deporte en equipo, tomar aire y sol.

ESCORPIO

No dejes de ocuparte de los asuntos importantes por hacer cosas que te placen más. Ponte horarios y cúmplelos, que será la única manera de que te dé tiempo a hacer todas esas cosas que quieres hacer. Organiza un viaje y te cargarás de energía extra. Lo mejor de la semana: sacar partido a tu imaginación. Lo peor: dejarte llevar por los caprichos. Tus números de la suerte: 66, 12 y 3.



AMOR: Las amenazas de tu pareja penderán sobre tu cabeza como una espada de Damocles. No eches más leña al fuego.

TRABAJO: Habrá durísimas luchas de poder, pero demostrarás ser un contrincante duro y, además, gozarás de una lucidez fuera de lo común en el trabajo.

SALUD: Desconectarte de los problemas de trabajo contribuirá a tu bienestar. Los varones, especialmente los jóvenes, tendrán que cuidarse, además, de las enfermedades de transmisión sexual, pues será una época de gran descontrol y de encuentros íntimos frecuentes.

SAGITARIO

No te pienses tanto las cosas que se pasa el momento de actuar. Hay grandes proyectos en tu vida, y si eres capaz de ponerlos en orden, los podrás llevar a cabo. Dale a cada cosa y a cada persona su importancia. Lo mejor de la semana: sentirte bien contigo mismo/a. Lo peor: todo irá bien mientras no te agobies. Tus números de la suerte: 89, 17 y 8.



AMOR: Con tu encanto, tu dulzura y tu sensibilidad hallarás el camino para conmover el corazón de quienes te rodean.



TRABAJO: En una situación puntual, bastante delicada, tendrás grandes dudas sobre cuál es el modo más correcto de proceder: Llegará a ti una información explosiva que te quemará las manos, y necesitarás una gran entereza para no dejarte tentar por algunos ofrecimientos malintencionados.

SALUD: Es posible que experimentes fuertes dolores de cabeza, esos temidos pero conocidos compañeros de ruta. Es probable que todo se deba a la tensión muscular y por eso nada mejor que practicar yoga o alguna otra disciplina oriental como el tai chi chuan para mejorar el malestar.

CAPRICORNIO

Puede ser una semana fabulosa para hacer esos cambios en tu casa o en tu lugar de trabajo que llevas retrasando un par de meses. Tendrás grandes ideas. Lo mejor de la semana: contar con tu energía al cien por cien. Lo peor: ojo con tu manera de conducir. Tus números de la suerte: 22 y 4.



AMOR: Para refugiarte del mundo exterior nada mejor que los brazos poderosos de su amado/a. Si estás solo/a, las fantasías servirán para evadirse.

TRABAJO: Tus proyectos de trabajo quedarán algo relegados, y correrás el riesgo de perder dinero en una dudosa inversión.

SALUD: Esta semana harás mejor compartiendo que quedándote entre cuatro paredes, rumiando tus penas. Si permaneces aislado/a, en lugar de comunicarte con el prójimo tal como lo pide la energía imperante de la semana, estarás expuesto/a a toda clase de disfunciones físicas.

ACUARIO

Si quieres que te apoyen, explica bien de qué se trata. No esperes que adivinen tus pensamientos ni te enfades después porque no está todo a tu gusto. Lo mejor de la semana: tu trabajo, que te hará feliz. Lo peor: los problemas familiares. Tus números de la suerte: 33 y 6.



AMOR: Con gran lucidez y sentido común le dirás no a quien te proponga traicionar a un tercero. Será una buena decisión.

TRABAJO: Esta semana tu creatividad llegará a su punto máximo, una creatividad ligada al mundo de las emociones y al arte, pero que esta vez te dejará algo de dinero.

SALUD: Surgirá un peligro: el agotamiento mental y emocional. Es que pondrás tantas energías en el trabajo y, a la vez, te comprometerás de tal modo con la familia, que terminarás absorbiendo los problemas ajenos como si fuesen propios.

PISCIS

Se pasan los días y las semanas y tú sigues sin ser claro/a con esa persona que espera algo de ti... No le des más vueltas, y si no te interesa lo que te propone, díselo de una vez. Te sentirás menos agobiado/a. Lo mejor de la semana: no rendirte. Lo peor: no comas en exceso. Tus números de la suerte: 76, 13 y 4.



AMOR: ¿Te sientes inseguro/a de tu poder? Tú eres sensual hasta la médula y por eso no tienes necesidad de recurrir a ningún artificio.

TRABAJO: Harás negocios de provecho, y si para llevarlos a cabo debes pedir dinero prestado, lograrás devolverlo en breve.

SALUD: Modérate en las comidas y bebidas, sobre todo en las alcohólicas. La homeopatía será una ayuda invalorable para la salud de los nativos, ya que esta disciplina tiene en cuenta las emociones del paciente y esta semana toda disfunción tendrá un origen emocional.

Este horóscopo de la semana fue provisto por: elespejo.com