Tu horóscopo de la semana: del 15 al 21 de febrero

Esta semana tendrás que hacer muchas cosas que no te apetece, sobre todo si tu familia se mete por medio y te involucra en problemas de terceras personas. No escuches, que otros asuntos requieren tu atención y no puedes perder tiempo. Lo mejor de la semana: decir no. Lo peor: los dolores de espalda. Tus números de la suerte: 90 y 9.