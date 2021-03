Tu horóscopo de la semana: del 21 al 27 de marzo

¿Qué te dicen los astros acerca de cómo irán las cosas esta última semana de llegada de la primavera?

En el amor

El trabajo

La salud

Estos son los pronósticos según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal.

Horóscopo de la semana: 21 al 27 de marzo

ARIES

No es momento de asustarse ni de encogerse en un rincón esperando que otros tomen las decisiones. Estos días te pondrás a prueba a ti mismo/a, y ganarás. Lo mejor de la semana: conocerte a ti mismo/a. Lo peor: nada, todo te irá bien. Tus números de la suerte: 90 y 9.



Amor: Recibirás una invitación a un evento social que te agradará. Conocerás personas que pueden ayudarte profesionalmente.

Trabajo: No es un buen momento para realizar cambios ni inversiones. Mantente alerta en todo lo relacionado con el dinero.

Salud: Es imprescindible no realizar esfuerzos innecesarios que puedan dañar su columna.

TAURO

Puedes tener algún reencuentro y una segunda oportunidad de reconciliarte con una persona que fue importante en tu vida. Aprovéchala. Lo mejor de la semana: la serenidad. Lo peor: picores en la piel o el cuero cabelludo. Tus números de la suerte: 45 y 9.



Amor: Buen momento para sincerarte con el ser amado y decir lo que esta mal. No dudes en hacerlo, todo saldrá muy bien.

Trabajo: No acumules trabajo para después. Debe cambiar tu actitud y tomar la iniciativa en los proyectos a realizar.

Salud: Esta semana estarás propenso/a a males estomacales: toma las precauciones necesarias.

GÉMINIS

Si te piden consejo, dalo abiertamente, que te están reconociendo como persona que sabe escuchar y que sabe discernir. Te sabrán agradecer. Lo mejor de la semana: sentir el cariño. Lo peor: no te enfrentes con los mayores. Tus números de la suerte: 46, 10 y 1.

Amor: Nuevas conquistas a la vista. Quizá no te apetezca meterte en terrenos amorosos, pero te perderás una oportunidad estupenda de conocer a alguien especial.

Trabajo: Una semana sin altibajos, no se producen cambios. Haz tu parte y recibirás la compensación adecuada.

Salud: Buena, ideal para realizar paseos y disfrutar de la naturaleza.

CÁNCER

Días en los que te apetecerá estar solo/a, meditar, escuchar tu propia voz y tomar decisiones importantes que llevas tiempo retrasando. Aprovecha para hacer balance. Lo mejor de la semana: la soledad elegida. Lo peor: fingir que te importa lo que no te importa. Tus números de la suerte: 27 y 9.



Amor: Te sentirás confuso/a respecto al ser amado. No es un buen momento para decir lo que piensas.

Trabajo: Se presenta la oportunidad de realizar un viaje de negocios, no lo desaproveche, pues todo será para su beneficio.

Salud: Evita comer demasiado, no es fácil perder los kilos de más.

LEO

Dices unas cosas y haces otras. Parece que no te entiendes contigo mismo/a y que dudas de todo... Pasa un tiempo en un lugar tranquilo, aléjate de las presiones diarias, y verás todo con más claridad. Lo mejor de la semana: el silencio. Lo peor: aliméntate bien. Tus números de la suerte: 87, 15 y 6.

Amor: Tendrás deseos de escapar de la rutina hogareña. Es un buen momento para realizar un viaje muy añorado.

Trabajo: No creas todo lo que te cuentan. Espera, no es un buen momento para tomar decisiones que puedan afectar tu futuro.

Salud: Pequeños problemas estomacales ser reflejarán en tu piel. Cuida tu imagen.

VIRGO

Durante un tiempo has estado jugando un papel que no te correspondía, y esta semana parece que tendrás que desnudarte delante de ti mismo/a y ver quién eres y quién no eres. La peor mentira es la que nos hacemos a nosotros mismos. Lo mejor de la semana: escuchar, ver. Lo peor: negarte a las evidencias. Tus números de la suerte: 44 y 8.

Amor: Los celos y los desengaños te llevarán a momentos de gran sufrimiento. No te obsesiones.

Trabajo: Se presenta la oportunidad que estabas esperando. Aumenta el dinero en el hogar.

Salud: Cuídate de las caídas. Puede que tengas cierta debilidad en los tobillos que te haga perder el equilibrio.

LIBRA

Será una semana divertida, sin pensamientos que alteren tu felicidad y con muchas visitas de amigos y gente a quien hacía tiempo que no veías. ¡Disfrútalo! Lo mejor de la semana: disfrutar. Lo peor: nada, todo estará bien. Tus números de la suerte: 43 y 7.

Amor: Los nativos del signo deberán evitar las discusiones y los enfrentamientos con la pareja.

Trabajo: Buen momento para rendir exámenes o cuestiones relacionadas con papeles legales.

Salud: Pequeñas caminatas diarias favorecerán tu salud y tu estado de ánimo.

ESCORPIO

Estps días te notarás un poco débil o quizá todo se te haga muy lento o pesado. Sal de paseo, toma el aire y renuévate, que en unos días volverás a estar cargado/a de energía. Lo mejor de la semana: distraerte. Lo peor: ser hipocondríaco. Tus números de la suerte: 37, 10 y 1.



Amor: Excelente semana. Renace el romance y el amor. Disfrutarás de días placenteros. Se concreta un viaje muy esperado.

Trabajo: Se produce una pausa después de tanto agotamiento y estrés. No es buen momento para gastar de más: cuida el dinero.

Salud: Tu estado de ánimo positivo coincide con tu salud. Aprovecha este buen momento.

SAGITARIO

No te enfades si no te comprenden y trata de explicarte mejor, que a veces pretendes que adivinen tus pensamientos. Tu familia te pedirá que colabores en una felicitación u homenaje. Lo mejor de la semana: compartirte con los demás. Lo peor; encerrarte en ti mismo(a). Tus números de la suerte: 10 y 1.



Amor: Regresa a tu vida un amor pasado. Cuidado con tus decisiones ellas pueden herir los sentimientos de personas allegadas a ti.

Trabajo: Tu esfuerzo y dedicación serán premiados. Lograrás ese ascenso tan buscado.

Salud: No postergues ningún examen que podrías arrepentirse.

CAPRICORNIO

Te dejas llevar por las emociones y pones poca cabeza en lo que haces, lo cual puede traerte problemas por falta de concentración o de atención. Ocúpate de una cosa cada vez y todo te saldrá mejor. Lo mejor de la semana: confiar en tu intuición. Lo peor: las distracciones. Tus números de la suerte: 50 y 5.



Trabajo: Te verás sorprendido/a por la declaración de amor de una persona de tu entorno laboral. Sé sincero/a con tus sentimientos.

Salud: Evita enfriamientos y aumenta tu dosis de vitamina C.

ACUARIO

Tienes mucho carácter y a veces lo sacas con quien menos lo merece. Sé prudente, que puedes decir cosas de las que te arrepentirás. Lo mejor de la semana: rendirte a tiempo. Lo peor: tus pies, cuídalos. Tus números de la suerte: 44 y 8.



Amor: Una desilusión afectará tu comportamiento durante estos días. Recibirás la comprensión de tu familia y amigos.

Trabajo: Reina la rutina y la tranquilidad en el trabajo. Es un buen momento para realizar compras o inversiones.

Salud: No abandones la actividad física, ella contribuye a tu bienestar. Procura incluir dentro de tu alimentación frutas y verduras.

PISCIS

Te dejas convencer demasiado fácilmente. En cuanto ensalzan tu ego, te tienen comiendo en sus manos... Sé prudente y escucha antes de decidir. Lo mejor de la semana: la calma. Lo peor: tu orgullo personal. Tus números de la suerte: 34 y 7.

Amor: Un malentendido puede provocar decisiones apresuradas. Analiza la situación y toma el tiempo necesario para meditar.

Trabajo: Se inicia una etapa muy positiva a nivel laboral. Se concretan proyectos muy añorados que beneficiarán tu economía.

Salud: Dedica parte de tu tiempo libre a descansar y disfrutar de la naturaleza.

Este horóscopo de la semana fue provisto por: elespejo.com