Pasarás de un estado de ánimo al contrario sin casi darte cuenta. Será una semana de altibajos que te puede agotar energéticamente. Sal a dar algún paseo por el campo o medita algunos minutos, que te encontrarás bastante mejor, más centrado/a. Lo mejor de la semana: estar contigo mismo/a. Lo peor: dejarte vapulear por las opiniones ajenas. Tus números de la suerte: 55, 10 y 1.

AMOR

Algunas verdades es mejor decirlas sin pensar, sobre todo las sentimentales. Confía en la espontaneidad o perderás una buena oportunidad.

TRABAJO

SALUD

Te dejarás llevar a un terreno que no es el tuyo por quedar bien con alguien, y con quien quedarás mal, será contigo mismo/a… Si no te interesa el tema que te proponen, dilo claro, no des vueltas, no te engañes a ti mismo/a ni a la otra persona. Lo mejor de la semana: ser realista. Lo peor: no escucharte. Tus números de la suerte: 19, 10 y 1.