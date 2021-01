Tu media naranja: ¿En verdad existe la pareja ideal?

Muchas personas dicen que su objetivo al buscar pareja es encontrar a su media naranja. Esa persona reservada sólo para ellos, pues es con quien deben estar para encontrar la felicidad plena. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿En verdad hay una persona destinada para cada uno de nosotros?

“Aunque la idea de la media naranja o alma gemela es atractiva, en realidad es dañina para una relación”, asegura la autora de libros de psicología Tamsen Firestone. Para la autora, la idea de media naranja es un vínculo de fantasía que puede destruir el amor y la intimidad. Las parejas que se unen con estas expectativas se enfocan más en una ilusión que en las cualidades verdaderas de su pareja.

La idea de la media naranja no es algo realista

“No importa qué tan compatibles parezca la pareja, nadie es completamente igual”, asegura Firestone. Siempre hay diferencias, algunas de ellas significativas. Para la autora, mantener la fantasía de que el otro es la media naranja hace que no vean las diferencias. “Una relación saludable crece y prospera cuando ambos son auténticos y honestos. Sólo de esta manera podrán desarrollar una conexión genuina.

Es importante ser realista y ver a la pareja por quién es: con sus fortalezas y las cualidades, con sus limitaciones y debilidades. Firestone recomienda resistir la tentación de idealizar una relación. “Al observar a la relación de manera objetiva, se puede apreciar más lo que ofrece cada uno”, asegura.

La pareja perfecta es conectar de una manera más profunda

“Desde un punto de vista puramente científico, el concepto de media naranja suele plantearse al principio de una relación. Esto es cuando el cerebro enamorado está lleno de dopamina y otras sustancias químicas. Las sustancias crean sentimientos eufóricos del uno hacia el otro, A medida que estos químicos se desvanecen, a menudo también lo hace la idea de la media naranja “, explica David Bennet, consejero de relaciones y propietario de Double Trust Dating and Relationships.

Pero no por eso una relación no puede funcionar, al contrario. “Tu media naranja es alguien con quien te conectas de una manera más profunda de lo que creías posible. Te conectas de una manera que es romántica, pero también fuertemente emocional”, dice Bennet. Y esta conexión no tiene que ser perfecta para funcionar, sólo diferente.

Es poco realista imaginar que deberías encontrar todo lo que necesitas en una relación. Las diferentes personalidades y peculiaridades que cada uno aporta a la pareja son las que hacen que una relación sea única e interesante.