La red social Twitter cometió un error al bloquear un artículo que citaba los correos personales del hijo de Joe Biden, admitió su director general, Jack Dorsey, tras las críticas a la red social por el manejo de la situación.

“El bloqueo completo del URL estuvo mal y nosotros actualizamos nuestra política y nuestras medidas para corregir. Nuestro objetivo es intentar añadir contexto y ahora tenemos la capacidad de hacerlo”.

Aseguró Dorsey después de la Twitter anunció este jueves las modificaciones a su política de material hackeado tras las críticas.

La plataforma no retirará más contenido hackeado a menos que sea compartido por los propios hackers. Y en lugar de bloquear los enlaces, los tuits serán etiquetados para ofrecer contexto, informó Vijaya Gadde, directora de legalidad, políticas, confianza y seguridad de la empresa.

“Queremos atender las preocupaciones de que podría haber muchas consecuencias no previstas para los periodistas, los informantes y otras personas, de manera contraria al propósito de Twitter de servir a la conversación pública”, añadió.

Medidas de Twitter y Facebook

Facebook y Twitter tomarán medidas en el caso de la propagación de un artículo no verificado publicado por el New York Post, donde se citaban correos electrónicos no verificados de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

La primera medida de Twitter fue bloquear enlaces hacia el artículo por medio de tuits, argumentando que violaban la política de la compañía sobre contenido hackeado.

Dorsey tuiteó que era “inaceptable” no haber proporcionado información a los miembros sobre la prohibición de Twitter.

La red social explicó que el artículo permanecerá bloqueado debido a su política de difusión de información personal. Medida que poco convincente después de que la historia fue compartida ampliamente por los usuarios.

Por su parte, Facebook aseveró que estaba “reduciendo” la difusión del artículo en su plataforma mientras investigan su veracidad y se aseguran de que sea falsa o dañe a terceros.