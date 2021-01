Twitter bloquea acceso de Marjorie Taylor Greene a su cuenta

Twitter bloqueó por 12 horas el acceso de la congresista Marjorie Taylor Greene a su cuenta en la red social, luego de que la representante publicara tuits etiquetados por la red social como falsos reclamos sobre las elecciones .

Marjorie Taylor Greene es representante del estado de Georgia ante la Cámara de Representantes y había estado publicando tuits a favor de la teoría conspirativa QAnon que perfila a Donald Trump como un mesías luchador contra perversas élites.

La cuenta de la republicana sigue visible al público pero varios de sus últimos tuits no pueden ser retuiteados ni respondidos y están etiquetados con la frase este reclamo de fraude electoral está en disputa, y este tuit no puede ser respondido, retuiteado o dado me gusta debido a un riesgo de violencia .

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Desde los actos violentos en el Capitolio, Twitter ha intensificado el control de lo que se publica en la red social. Desde el viernes (8 de enero), se han suspendido más de 70,000 cuentas como resultado de nuestros esfuerzos, con muchos casos de un solo individuo operando numerosas cuentas , dijo Twitter en un comunicado publicado el 12 de enero.

Entre las cuentas suspendidas se encuentra la del presidente Donald Trump y otras que promovían la teoría conspirativa QAnon.