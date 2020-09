Twitter coloca advertencia sobre tuit de Trump a Carolina del Norte

Twitter ha colocado una advertencia sobre uno de los más recientes tuits del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en el que insta a los electores norcarolinenses a votar doble durante las elecciones del 3 de noviembre.

Esta no es la primera ocasión en la que la red social cubre un tuit del presidente.

En esta ocasión, el presidente escribió a los electores de Carolina del Norte que “para estar seguros de que tu voto cuente, complétalo y vota temprano”. “Cuando abran las urnas, coteja que esté contado. Si no, vota”.

En todo caso, el presidente aclaró que la papeleta de voto por adelantado previamente firmada no contará al haber votado en las urnas.

En reacción, la red social colocó una advertencia en la que aclaró que el tuit violó las reglas de ética y civismo durante periodo de elecciones. Sin embargo, también mencionaron que dejarían el tuit a la vista de todos al ser de interés público.

NORTH CAROLINA: To make sure your Ballot COUNTS, sign & send it in EARLY. When Polls open, go to your Polling Place to see if it was COUNTED. IF NOT, VOTE! Your signed Ballot will not count because your vote has been posted. Don’t let them illegally take your vote away from you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2020