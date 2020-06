Twitter: etiqueta #BlackLivesMatter fue usada casi 48 millones de veces

La etiqueta #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan) rompió su propio récord de uso en Twitter tras la muerte de George Floyd, reportó el Pew Research Center .

El centro de investigaciones indicó que la etiqueta se usó 47.8 millones de veces en Twitter desde el 26 de mayo al 7 de junio del 2020.

La etiqueta (hashtag, en inglés) se usa frecuentemente en Twitter cuando ocurren muertes de afroamericanos a manos de policía.

Después de la muerte de Floyd, se usó más de 3 millones de veces a diario en la red social durante el periodo estudiado por el Pew Research Center .

Asimismo, tras el caso de Floyd, la etiqueta llegó a ser usada 8.8 millones de veces el 28 de mayo del 2020.

La etiqueta #BlackLivesMatter cumple 8 años en 2020 desde que tuiteada por primera vez.

