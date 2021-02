Estamos a un par de días del Super Bowl LV, los Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers tendrán prácticamente equipos completos para el Gran Juego, así que nos espera un duelazo el domingo.

Twitter lanza Hashtags para el Super Bowl LV de Tom Brady y Patrick Mahomes

Es por esto que las distintas plataformas ya comienzan a prepararse para la celebración, como Twitter, que es la primera cancha que conquistan Patrick Mahomes y Tom Brady, quienes tendrán sus propios Hashtags disponibles para crear un nivel más alto de conversación.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Tanto Mahomes como Brady son los jugadores más nombrados en redes sociales previo al Super Bowl, así que por eso Twitter decidió hacerles un Hashtag especial para tener su propio emoji cuando los mencionen.

¿Cuál es el emoji que lucirá para Brady y Mahomes?

El emoji en referencia a Brady y Mahomes son un par de cabras, con los números de cada jugador, el 12 de Brady y el 15 de Mahomes. Sí, sabemos que el QB de Tampa Bay lo es y que Mahomes no está ni cerca de la trayectoria de su rival, pero así lo definió la red social.

Por cierto, para los que no conozcan el término G.O.A.T., cabra en inglés en goat, que a la vez es la abreviatura de la expresión “greatest of all times” (el mejor de todos los tiempos).

¿Cómo se activa el Emoji en Twitter?

Así, desde tu cuenta de twitter el emoji se activará cada vez que uses los hashtags #TomBrady #Brady #PatrickMahomes y #Mahomes, muy fáciles de usar.

Tanto Brady como Mahomes han sido relacionados con el término “GOAT” por los aficionados de sus respectivos equipos, pero si Brady gana su séptimo anillo, no podrá ser comparado con nadie, ni siquiera con un equipo completo de la NFL.

A partir de ya puedes usar los hashtags antes mencionados y estos activarán automáticamente el emoji, el cual estará habilitado incluso después del Super Bowl.

El confetti tendrá un detalle especial este año

Recordemos también que el confetti que se usará para celebrar al Campeón de la NFL servirá para colocar mensajes de apoyo al personal médico y otros mensajes también serán impresos en él.